Hakikatli Kardeşim,

Dürüst olmak, düzgün yaşamak, helal dairesinde kalmak ve güzel ahlak, inancımızın ta kendisidir. Şiir yazmak ile şahsiyet oluşturmak bizim için aynı anlama gelir.

Konuşmayı değil de sükûneti tercih edenler, esasında söyleyecek epey sözü olanlardır. Sükûnet emniyeti de beraberinde getirir. O halde seni bu iki kelimeyle anlatabilirim. Bir de ilave yapmak şartıyla: Bulunduğun her yerde emniyet içindeyiz.

Seninle Süleymaniye'deki botanik bahçesinde tanışmıştık. Güngörmüş sığla ağacının gölgesinde. Hâlâ o ağacı ziyaret ediyorum. Hal hatır soruyorum ona. Sessizliğini koruyor. Senin gibi.

Aziz Kardeşim, anneye düşkünlüğün ne demek olduğunu en çok sende gördüm. Şimdi muhterem annenin ismi kıymetli evladında yaşıyor. İncelikler bahçesinde, en sevdiğini en sevdiğine. Seher ne güzel bir isim. Sabahın hem sesi hem sessizliği var içinde. Seher kelimesi geçtiği her yeri dikkate değer kılıyor.

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Vefalı Kardeşim,

Kader edebiyatı vesile kıldı ve bizi buluşturdu. Şiir olmasaydı, muhtemelen birbirimizden habersiz bir şekilde bu dünyadan geçip gidecektik. Şimdi ise aynı derginin mutfağındayız. Sadece işine ve içine bakan, mahremiyete özen gösteren, dünyaya tenezzül etmeyen, durduğu yeri güven yurduna çeviren bir insanla çalışmak, tam manasıyla ayrıcalık. Mesai değil, kader arkadaşıyız.

Ne mutlu bana ki sana nazım geçiyor. Kardeşim, biliyorsun; naz ve kahır benzer şeylerdir. "Az nazımı çekmedi" ile "çok kahrımı çekti" neredeyse aynı anlama gelir. Eyvallah. Allah, zorlukları göğüsleme konusunda seni hayli mahir yaratmış. Bu cümledeki zorluk, galiba ben oluyorum.

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Can Kardeşim,

Kalbî muhabbet, sohbete ihtiyaç duymaz. Kelimelerin yerini bakışlar ve mimikler alır. Konuşmak, yüksek ve derin bir şeyi ziyan etmeye dönüşebilir. Yazmak ise çok daha başkadır. Yazmak, dağcılık gibi, şahidi ve seyircisi olmayan bir uğraştır. Yazarken sadece sen varsındır. Bir şiir bittiğinde, zorlu bir dağın zirvesine çıkmış kadar yorgun fakat memnun olursun.

Farkındayım, şu sıralar üzgün şiirler yazıyorum. Hayat bazen böyledir. Sen yolda olsan bile bazı şeyler yolunda gitmez. Nihayetinde imtihan dünyasında yaşıyoruz. Gurbetteyiz. Kimimiz yara almış, kimimiz yarım.

Sevgili Kardeşim, selamların en güzeliyle selamlıyorum seni. Her daim yorgun olan gözlerinden öpüyorum.

20 Aralık 2023

İbrahim Tenekeci