Beraber yürümenin sevinciyle

Canım Kardeşim,

Evvela selam ederim.

Mümin vefa yurdudur. Sen o yurdun en hakikatli kardeşlerinden birisin. İki insanın birbirinden emin olması ne güzel bir duygudur. İtimat, kardeşlik kapısının kilit taşıdır.

Kardeşliğin adanmışlık, candan bağlılık, incelik ve özen gibi lezzetli meyvelerinden tatmamış olanlar kalbî münasebetleri elbette anlayamaz. Esasında onların içinde hep bir burukluk vardır. Unutma; kalbî yakınlık her türlü uzaklığı aşacak kuvvettedir. Beraber yürümek ancak kalple mümkündür.

Zahmetli dünya yolculuğu keskin dönemeçlerle, tehlikeli geçitlerle, sarp yokuşlarla doludur. Dönemeçlerde savrulan, geçitlerde korkup vazgeçen, yokuşlarda pes edenler; engin ovalardan, ferah yaylalardan mahrum kalacaktır. Zahmetin sonu inşallah rahmettir. Zorlukla ve yoklukla sınanmamış hiçbir şey sahici değildir.

Diğer canlılar organlardan, insanlar ise insanlardan oluşur. Kimi kalbimiz yahut şevkimiz, kimi elimiz ayağımız olur. Sen benim ümidimsin. Çünkü bizzat kardeşliğin kendisine sadık kaldın ve söz sancağımızı yere düşürmedin.

Ah Kardeşim, defalarca yaşadık ve gördük. Fıtrat kolaylıkla değişmiyor. Kendisine ikinci defa fırsat verdiklerimiz birincisinden daha fenasını yapmadı mı? Allah onların yardımcısı olsun.

Senin fıtratın hakkaniyet, istikametin hakikat üzerinedir. Ben buna her iki cihanda da şahitlik ederim.

Aziz Kardeşim, bazı şeyler çalışmakla olmuyor. Fakat yine de çalışmalıyız. Hem çalışacak hem nasibimize razı geleceğiz. Hakkına itiraz eden ve daha fazlasında ısrarcı olan nice tanıdığımız artık tanıyamadığımız birine dönüşmedi mi? Kimisi de kaybolup gitti. Çok şükür, biz hâlâ hakkına razı olmanın ve kanaat etmenin o huzurlu siperindeyiz.

*

Sevgili Kardeşim,

İzzetli bir hamle olan Beyaz Kitap maceranı nasıl unutabiliriz? Neşeli dergi toplantılarımız ne güzeldi. Bol çaylı mizanpaj günlerini özlemle bekliyorduk. Kısa gezilerimiz sevinç doluydu. Sonra babanın ve ardından annenin amansız hastalığı geldi. Hem onların hem senin imtihanın ağır geçti. Yoruldun. Üzüldün. Belki çaresiz kaldın. Fakat hep kuvvetli gördük seni. Metanet ve dirayeti elden bırakmadın. Dışarıdan bakınca durum böyleydi. Aslında anlıyordum; dertlerini arkadaşlarına taşımak, onları da üzmek istemiyordun. Ah asalet. Doğrusunu söylemek gerekirse, seni görünce ağlama hissi geliyordu bana. Bu yüzden biraz kaçtım senden. Haberlerini hep Soner'den aldım. "Kardeşim nasıl?" Buluştuğumuzda ise yüzüne bakmamaya gayret ettim. Bilemiyorum.

Son yıllarımızdan aklımda ve kalbimde güzellik namına kalan birinci şey, beraber diktiğimiz her şeyin tutmuş, kısa sürede boy vermiş olması. Kırmızı ve beyaz güller, lavanta fidesi, çam fidanı. Hepsi. Belki bir teselli.

*

Candan Kardeşim,

Üstümde çok hakkın var. Edebiyat dünyasında hırs, haset ve husumet fazla olur. Fitne hep uyanıktır. Kesintisiz bir şekilde arkamı kolladın. Senin olduğun yöne sırtımı güvenle dönebildim. En çetin imtihanlardan geçerken bile ihmal etmediğin şeyler oldu. Bildiklerim bir ise bilmediklerim bindir. Senden her daim helallik dilerim. Kalan ömrümü ağabeyin olarak tamamlamak isterim.

Tekrar selam ederim güzel kardeşim.

Hafta sonu buluşup taş toplamaya gidelim mi?

15 Aralık 2023

İbrahim Tenekeci