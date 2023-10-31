Pazar günü İstanbul'da geniş katılımlı Filistin mitingi vardı. Yeşilköy'de. Burası neden mühimdir, önce onu söyleyelim: Osmanlı devrindeki ismi Ayastefanos. 93 Harbi'de Ruslar buraya kadar geldi. Antlaşmayla birlikte geri çekildiler. Onlardan geriye büyük bir zafer anıtı kaldı. Bu anıta uzun süre dokunulamadı. Bir utanç abidesi olarak öylece durdu. Sonra bir Enver geldi ve 1914 yılında anıtı top atışlarıyla yıktırdı. Bir de bu sahneyi / hamleyi filme aldırdı. İlk filmimiz budur. Seyretmenizi tavsiye ederim.

Dememiz odur ki şartlar bir gün mutlaka değişir. Yapılması gereken, vakit gelene kadar sağlam ve kararlı durmaktır. Unutmamaktır.

İsrail işgal devleti teknik manada bugün güçlü, çevresindeki ülkeler güçsüz ve çaresiz olabilir. Bu dünyada hiçbir şey sabit kalmaz.

Tarih sadece geçmişimiz değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Bu bölgede, yani İslam denizinin ortasında, eski asırlarda da yabancı devletler kurulmuş, fakat tutunamamış ve yok olup gitmişlerdir. Urfa Haçlı Kontluğu, Antakya Prensliği yahut Kudüs Krallığı; akıbetleri hep aynı olmuştur. Yüz sene ayakta kalan kendini başarılı saymıştır. Siyonist işgalcilerin sonu da inşallah bunlar gibi olacaktır. Bugün değilse yarın.

Peki, bize düşen nedir? Neler yapmalıyız? Filistin davasını daima sıcak ve canlı tutmalı, birbirimizden haberdar olmalıyız. Evlatlarımızı daha şuurlu ve kuvvetli yetiştirmeliyiz. Elimizden ne geliyorsa onu en iyi şekilde yapmalıyız. Belge toplamalı, arşiv oluşturmalı, bunları ciddi yayınlara dönüştürmeliyiz. Yazılarımızdan sosyal medya kullanımına kadar her alanda dikkat ve rikkatle davranmalıyız. Kuşkusuz, her kardeşimiz bu listeye yeni maddeler ekleyebilir.

Kişilerin yanı sıra Müslüman nüfusun oluşturduğu devletlere düşen görevler de vardır. Tüm ayrılık, farklılık ve küskünlükleri bir kenara bırakıp beraber hareket etmeliyiz. Türk hariciyesinin bir numaralı ismi Hakan Fidan'ın son zamanlardaki çabası tam olarak işte buna karşılık geliyor.

Tahrif edilmiş kitaplarından yola çıkıp terörü 'resmi politika' haline getirenler şunu bilmelidir ki zalimlikle ayakta kalınsaydı bugün dünya tarihi ve siyasi haritası çok daha başka olurdu.

İbrahim Tenekeci