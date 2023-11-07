Suçu meslek edinmek

Türkiye, Siyonistlerin Gazze'de yaptığı mezalimi "devlet terörü" olarak tanımlıyor. Filistin topraklarında hem insanlık hem savaş suçu beraber işleniyor. Sayın Erdoğan, gerekli hazırlıkların yapıldığını ve katliamda parmağı olanları uluslararası mahkemelere çıkarmak için çabalayacaklarını açıkladı.

Hal böyleyken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birçok Yahudi orduya katılmak için İsrail'e gitti. Hatta bir kısmı, sosyal medya hesaplarından "anavatanı" savunmaya koştuklarını falan yazdılar.

Bu isimler tespit edilmeli, kayıt altına alınıp haklarında yasal işlem başlatılmalıdır. Terör örgütü mensuplarına nasıl muamele yapılıyorsa öyle. Hükümetten isteğimiz, kanuni düzenlemeleri hızlandırması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da kanlı orduya katılanların bu aziz topraklara bir daha geri alınmamasıdır. Alınıyorsa da yargı önüne çıkarılmasıdır. Terör varsa terörist de vardır.

Tüm dünya Gazze'ye odaklanmışken, Batı Şeria topraklarında da korkunç şeyler oluyor. Buraya da dikkat edilmelidir. Sürecin sonunda bir ilhak durumu oldubittiye getirilebilir.

Batı Şeria'da son bir ay içinde yüz elli beş Filistinli şehit edildi. Binden fazla Filistinli, terör devleti tarafından rehin alındı. Diledikleri gibi evleri basıyor, gözlerine kestirdikleri binayı yıkabiliyorlar.

Devlet destekli silahlı ve fanatik yerleşimci hırsızlar, orada keyiflerine göre insan öldürüyor, yağma yapıyor. Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin can güvenliği ve hane mahremiyeti maalesef kalmamıştır. Gazze ile beraber mutlaka Batı Şeria da gündeme getirilmelidir. Aynı şeyler Doğu Kudüs için de geçerlidir.

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Çok fazla sabıkası olan ve asla uslanmayan birine "suç makinesi" diyoruz. İyice arsız olmuştur. Nasihat, ikaz, tehdit, hiçbir şey fayda etmez. Gıdasını kötülükten alır. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, kanundan çekinmez. Haliyle hakkı kötektir.

Siyonist İsrail de böyledir. Filistin topraklarına dışardan gelen Yahudiler, biraz soluklanır soluklanmaz yıkıcı faaliyetlere başlamıştır. 1920'li yılların başında Haganah, Irgun gibi azılı terör örgütleri kurmuşlar, kendilerine yardım eden, kucak açan insanları bile katletmekten çekinmemişlerdir. Ah insaniyet.

Bugün "İsrail ordusu" denilen katiller topluluğu, işte bu terör örgütlerinin toplamından ve resmiyet kazanmış halinden oluşur. Nüve bunlardır.

Bir asırdır suç makinesi olarak çalışıyor ve kıyım yapıyorlar. Kınamalar, uyarılar, ricalar, uluslararası kurullarda alınan kararlar; hiçbiri onları durduramıyor.

Hukukta "suçu meslek edinmek" suçu var. Bu İsrail'dir. "Suça iştirak etmek" suçu var. Bu Amerika'dır. Başka ülkelerin vatandaşları oldukları halde, mazlumları öldürmek için İsrail ordusuna katılanlardır. "Suçluyu kayırmak" suçu var. Bu İngiltere, Fransa ve Almanya'nın başını çektiği Avrupa'dır. Biz de "suçluyu bildirmemek" suçuna dâhil olmamak için bu yazıları kaleme alıyoruz.

Gazze'de insanlarla beraber insanlık da ölüyor. Gazze'yi savunmakla insanlığı ve insanlığımızı savunmuş oluyoruz.

İbrahim Tenekeci