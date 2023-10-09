Filistin Davamız

Kadim Filistin coğrafyasının Osmanlı dönemi posta tarihi koleksiyonunu yapıyorum. O bölgenin postanelerinden çıkan damga ve dokümanların yanı sıra aynı yıllara ait kartpostalları da biriktirmeye gayret ediyorum. Kısıtlı bütçeyle böyle büyük bir çabaya girişmemin birinci nedeni, bunları bir vesika, bu işi de bir vazife olarak görmemdir. Zaten öyle olduğu için tahmin ettiğiniz kitle de yoğun bir şekilde bu damgaları topluyor.

Sadece slogan atmakla yahut sosyal medyadan dokunaklı paylaşımlar yapmakla ancak bir yere kadar gidebiliriz. Sonrası yok.

Dönüp bakıyoruz. Akka, Yafa, Hayfa, Nablus, Eriha, Safed, Nasıra, Taberiye gibi İslam şehirleri neydi, ne oldu? Bir milleti kendi öz vatanlarında nasıl mülteci haline getirdiler?

Dışarıdan gelen işgal güçlerinin yerli halka yaptığı zulümler yazmakla bitmez. Terör devletinin savaş suçu işlemediği neredeyse bir gün bile olmamıştır. Sadece Filistinli sivillere değil; ağaçlara, ekinlere, su kaynaklarına bile musallat olmuşlardır. Hastane, okul ve camilerin yanı sıra mezarlıkları dahi bombalamaktan çekinmemişlerdir. Dahası var: İnsan haklarını yok sayıyor, diplomasiye inanmıyor, uluslararası hukuku dinlemiyor, alınan kararları tanımıyorlar. Sistemli ve acımasız bir şekilde sürekli yayılmacı bir politika izliyorlar.

İstilacı bir tür olan Siyonistleri destekliyor diye batı dünyasına kızıyoruz. Onlar çok mu farklıdır? Göçmenler, yani silahlı yerleşimciler vasıtasıyla Amerika ve Avustralya gibi koca kıtaları büyük bedeller ödemeden ele geçirmediler mi? O toprakların yerli halkına yapmadıkları mezalim kaldı mı? Bir de bize bu işgalleri keşif diye okuttular, öğrettiler.

Filistinli kardeşlerimizin 7 Ekim sabahı başlattığı Feda hareketine şahitlik ettik. Aklımıza yatmayan bazı boşluklar var mıdır? Vardır. Buna rağmen tavrımız bellidir ve nettir. Filistin, Filistinlilerindir.

Filistinliler ilk kez İsrail topraklarına karadan operasyon düzenledi, diyorlar. Bu yanlış. Doğrusu şudur: Operasyonu kendi yurtlarının içinde yaptılar. Her fırsatta "Filistinli gruplar" ifadesi kullanılıyor. Onun da doğrusunu yazalım: Filistin milleti.

Havadan, karadan ve denizden kuşatılan Gazze şeridi, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük toplama kampıdır. Bir insanın boğazını sıkarsanız, elinizden kurtulmak için tepki verir. Çırpınır.

Sonuç olarak: İzzet ve iffetini, şeref ve haysiyetini, evini ve yurdunu işgalcilere karşı savunanlara ancak vatansever diyebiliriz.

İbrahim Tenekeci