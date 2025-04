İstanbul'da "Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı" yapıldı

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olası bir deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için yapılan tatbikata, 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı.

Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de dün ve bugün eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatta, illerden gelen destek sağlık ekiplerinin afet sonrası sağlık hizmetlerini devralmasına yönelik saha uygulamaları yapıldı.

Tatbikatta, Sağlık Bakanlığından 75, İstanbul'dan 1025, destek illerden 726 olmak üzere toplam 1826 personel ve 187 araç görev aldı. Tatbikat, 30 hastane, 10 Aile Sağlığı Merkezi, 7 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 sahra hastanesi ve 12 Acil Müdahale Ünitesi'nde, 18 acil yardım ambulansı, 1 Mobil Komuta Merkezi ve 38 UMKE aracıyla icra edildi.

Tatbikatta senaryo gereği depremde yaralanan 250 kişi enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

"Planlarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettik"

İki gün süren tatbikatın ardından referans hastane olarak belirlenen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde bilgilendirme ve saha gözlem programı düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul ekibi olarak görev yapmak için bölgeye gittiklerini anlattı.

Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının kahramanca görevlerini yaptıklarına dikkati çeken Güner, şunları söyledi:

"5,8'lik 2019 yılında gerçekleşen Silivri depreminden sonra biz fark ettik ki İstanbul olarak kendimize özgün çözümlerimizin olması lazım. 16 milyon, bölgesiyle beraber 25-30 milyona yakın bir nüfusa hizmet veren, Türkiye'deki sunulan sağlık hizmetinin, üretilen tıbbi hizmet puanının yüzde 40'ını üreten bir ilden bahsediyoruz. 0-12 saat içinde kendi kendimize bir çözümlememizin olması gerektiğini fark ettik. Asıl amacımız şu, kağıtlar üzerinde güzel yazdığımız, aktarırken güzel aktardığımız ama tatbik ederken eksiklerimizin olabileceği hususta, bizim planlarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettik."

"Hangi il desteğe gelecekse, nerede çalışacağını ezberlemiş olarak gelmesi lazım"

Güner, olası bir deprem anında sağlık çalışanlarının nasıl görev alacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim artık sunmayı planladığımız sağlık hizmetini, talimata bağlı kalmadan refleks halinde verebilir bir sistematiğe çevirmemiz lazım. En azından ilk 0-48 saat içindeki sunacağımız sağlık hizmetini. Dışarıdan hangi il bize desteğe gelecekse, nerede çalışacağını iyi tatbik edip, ezberlemiş olarak gelmesi lazım. Hangi yolu kullanacak, nasıl bir yoldan gelecek, hangi hastanenin, hangi servisine gidecek? Ortopedi servisinin nerede olduğunu bilir bir sistemle herhangi bir talimata bağlı kalmadan bunun yapılmasını istiyoruz."

Tatbikatın ikinci faz olduğunu dile getiren Güner, 6 ay önce yapılan birinci fazda 4 büyük hastanede bunun tatbik edildiğini kaydetti.

Güner, 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik depremin bu konunun her an diri tutulması ve asla göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattığını kaydederek, "Kaderde olacağın önüne geçmek mümkün değil ama almadığımız her tedbirden, kurtaramadığımız her candan biz sorumluyuz. Ondan dolayı bugün işimizi doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Başarılı tatbikat olmaz, tatbikatta siz eksikliklerinizi görürsünüz"

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise sağlık çalışanlarının hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yapan insanlar olduklarını belirterek, "Başarılı tatbikat olmaz, tatbikatta siz eksikliklerinizi görürsünüz. Bizim görmemiz gereken eksiğimiz, noksanımız ne? Neler yapabiliriz? Onu görmemiz lazım. İstanbul'da 39 ilçe var ama bu ilçelerin ekonomik büyüklükleri, nüfusları Anadolu'da veya Trakya'da 39 ile tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Hersanlıoğlu, İstanbul'da yoğunluğun çok fazla olduğunu ve buranın bir il gibi değil, Türkiye'nin yarısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da katıldı.

