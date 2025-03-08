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Anasayfa Yaşam Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi

Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 11:16

Hollanda’nın Eindhoven kentinde, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi.

Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi

Eindhoven kentinin en işlek merkezi olan 18 Eylül Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de katıldı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın anlatıldığı iftarda, Filistinliler ile dayanışma adına sadece ekmek ve çorba ikram edildi.

Programda yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma vurgu yapıldı ve ateşkese rağmen zulmün sürdüğü ifade edildi.

Misafir konuşmacı Mehmet Nurullah Canatan, Filistinlilerin durumunu unutmamak ve unutturmamak için sokak iftarında bir araya geldiklerini söyledi.

Canatan, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı baskının ve insan hakları ihlallerinin uluslararası toplum tarafından görüldüğünü belirterek, "Filistin için hayalimiz, Filistin halkının haksız yere elinden alınan tüm haklarının, evlerinin, topraklarının kendilerine iade edilmesidir." ifadelerini kullandı.

İftara katılan Hollandalı Jeroen van Aalst da AA muhabirine, Gazze ve Filistin'de yaşananların "korkunç" olduğunu anlattı.

Van Aalst, "Uluslararası toplum orada daha fazla acı yaşanmamasını ve İsrail'in dizginlenmesini sağlamalıdır. Savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır." diye konuştu.

Katılımcılar, meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde akşam namazını kıldı.

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Hollanda

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