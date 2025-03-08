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Anasayfa Yaşam Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi

Bursa'da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 11:14

Bursa'da Osmangazi Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası ilk konserini verdi.

Bursa’da temizlik işçilerinden oluşan orkestra ilk konserini verdi

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, orkestra üyelerinin aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan solistler, pop, arabesk ve halk müziklerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Solistler, "Çöpçüler", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Nasıl Geçti Habersiz" ve ""Gel Gör Aşk Beni Neyledi" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda vatandaşları selamlayan orkestra uzun süre ayakta alkışlandı.

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