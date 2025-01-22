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Anasayfa Yaşam Doğu'da dondurucu soğuk

Doğu'da dondurucu soğuk

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:58

Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 23, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.

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Ardahan Ağrı

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