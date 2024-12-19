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"Türk dünyasının manevi başkenti" Türkistan'a özel statü veren yasa tasarısı yürürlükte

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 10:39

Kazakistan Meclisi, "Türk dünyasının manevi başkenti" Türkistan'a özel statü veren yasa tasarısını kabul etti

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a özel statü veren yasa tasarısı yürürlükte

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak. Fotoğrafta, Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yer alıyor.

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Kazakistan Parlamentosu Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Türkistan

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