Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Kuzey Makedonya'daki festivalde Türk çayı tanıtıldı
YAŞAM

Kuzey Makedonya'daki festivalde Türk çayı tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki festivalde Türk çayının tanıtımı yapıldı.

Kuzey Makedonya’daki festivalde Türk çayı tanıtıldı
Yayınlanma Tarihi: 18.11.2024 09:38:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:38

Kentteki alışveriş merkezinde düzenlenen geleneksel Çay Festivali kapsamında, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Arif Konak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile eşi Şeyma Nur Ulusoy, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Birçok ülkeden heyetin bulunduğu festivalde çeşitli kültürlerde çayın hazırlanışına yönelik sunum yapıldı, en büyük ilgiyi Türk çayı gördü.

Üsküp YEE görevlileri, ziyaretçilere Türk çayının yanında simit de ikram etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Üsküp Kuzey Makedonya Çay Festivali Türkiye Türk

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN