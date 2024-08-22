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Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı

Trabzon'da "Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı.

Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı
Yayınlanma Tarihi: 22.08.2024 09:46:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:46

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, emeği geçenlere teşekkür ederek, kültür şehri Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri, ulaşım imkanlarıyla ideal bir turizm merkezi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Akçaabat ilçesi ve Hıdırnebi Yaylası'nda karavan parkı oluşturmayı planladıklarını anlatan Kanca, "İnşallah kısa zamanda başlayacağız. Etrafında sosyal tesisleri var. Bunu doğu bölgemizde de aynı şekilde planlayacağız. Şu anda yer arayışındayız." ifadelerini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de kentin fuar alanına ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Fuara katılan firmaları kutlayan Çelebi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Mercan Fuarcılık sahibi Abdullah Mercan da katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok karavan ve tiny house firmasının katıldığı fuarda, motokaravan ile çekme, van tipi, ticari ve yeni nesil hibrit karavanlar, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, seyahat römorkları, karavan iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu ile duş ve su sistemleri gibi birçok ürün sergilenecek.

Fuar, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

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Etiketler Tiny House Mercan Fuarcılık Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Hıdırnebi Yaylası İpekyolu Fuar Alanı Türkiye Akçaabat Maçka Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı

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