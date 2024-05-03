Ramazan ayının insanlığa yansıyan yönünün ortaya çıkartılmasını hedefleyen "Ramazanın Işığını Yakala" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı 'nın bu sene beşincisini düzenlediği yarışma iyilik alanında gelenekselleşti. İşte, "Ramazanın Işığını Yakala" fotoğraf yarışmasının kazananları...

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl beşincisini düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Ramazan ayının heyecanını çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

İlkokul

Ayşe Dila Ö. / Android Tablet Zeynep Mina K. / Instax Fotoğraf Makinesi Mehmet Yahya G. / Kablosuz Kulaklık

Ortaokul

Rüzgar G. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket) Ömer İ. / Android Tablet Ecrin A. / Instax Fotoğraf Makinesi

Lise