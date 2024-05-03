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YAŞAM

"Ramazanın ışığı" o karelere yansıdı

Ramazan ayının insanlığa yansıyan yönünün ortaya çıkartılmasını hedefleyen "Ramazanın Işığını Yakala" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu sene beşincisini düzenlediği yarışma iyilik alanında gelenekselleşti. İşte, "Ramazanın Işığını Yakala" fotoğraf yarışmasının kazananları...

Ramazanın ışığı o karelere yansıdı
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2024 14:04:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:12

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl beşincisini düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Ramazan ayının heyecanını çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

İlkokul

  1. Ayşe Dila Ö. / Android Tablet
  2. Zeynep Mina K. / Instax Fotoğraf Makinesi
  3. Mehmet Yahya G. / Kablosuz Kulaklık

Ortaokul

  1. Rüzgar G. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket)
  2. Ömer İ. / Android Tablet
  3. Ecrin A. / Instax Fotoğraf Makinesi

Lise

  1. Hilal Esra Y. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO)
  2. Bedirhan Mehmet S. / Aksiyon Kamerası (SJCAM C200)
  3. Reyyan U. / Instax Fotoğraf Makinesi

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