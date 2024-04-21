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YAŞAM

Toprağın organik madde miktarının artırılması için baklagil yetiştirilmesi önerisi

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak: - "Eğer baklagil ekersek toprağın organik madde miktarı, verimliliği ve suyu tutma kapasitesi artacak. Kuraklığa daha dayanıklı hale gelecek topraktan birim alandan daha fazla ürün alabileceğiz"

Toprağın organik madde miktarının artırılması için baklagil yetiştirilmesi önerisi
Yayınlanma Tarihi: 21.4.2024 10:28:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:03

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak, toprağın organik madde miktarının artırılması için baklagil yetiştirilmesi önerisinde bulundu.

Orak, AA muhabirine, Türkiye topraklarının iklim değişikliğinden fazlasıyla etkilendiğini ve arazilerde organik madde miktarının arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Toprak sağlığının iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini aktaran Orak, çiftçilerin yüksek verim amacıyla sentetik ve kimyevi gübreleri daha fazla kullandığını, bunun da doğru bir davranış olmadığını ifade etti.

Çiftçilere ekim nöbeti uygulamasıyla baklagilleri toprakla buluşturmalarını tavsiye eden Orak, "Baklagiller köklerinde bulundurdukları yumrucuk bakterileri sayesinde havanın serbest azotunu tespit ediyorlar. Farklı türler farklı miktarlarda azot tespit etme yeteneğine sahip. Çiftçinin ekeceği bakla, nohut, fasulye, mercimek, börülce, acı bakla gibi bitkiler toprağın daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak, böylelikle toprak daha verimli hale gelecek." diye konuştu.

Türkiye'de tarım alanlarında organik madde miktarının yüzde 1'e kadar düştüğünü belirten Orak, "Biz eğer baklagil ekersek toprağın organik madde miktarı, verimliliği ve suyu tutma kapasitesi artacak. Kuraklığa daha dayanıklı hale gelecek topraktan birim alandan daha fazla ürün alabileceğiz." dedi.

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Etiketler Türkiye Mercimek Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ börülce FASULYE Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi BAKLA acı bakla

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