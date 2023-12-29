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YAŞAM

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gazzeli çocukların emaneti olan 266 eser için, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor.

Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar sergisi: 266 eser ziyaretçilerle buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 29.12.2023 15:01:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:01

Gazzeli çocuklar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor. Sergide 266 eser ziyaretçilerle buluşacak.

İletişim Başkanlığı, Taksim Meydanı'nda 29 Aralık tarihinde saat 16.00'da gerçekleştirilecek sergi etkinliğine vatandaşları da davet etti.


Gazeteci ve aktivist Abdullah Aytekin, 2008 yılında Siyonist İsrail tarafından düzenlenen 'Dökme Kurşun Operasyonu'nda ailesinden 26 kişiyi kaybeden Mona isimli Filistinli kızın resimlerinden ilhamla bölgedeki okullara kağıt, kalem ve boya malzemelerinin dağıtılmasını üstlendi.


Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti. 2008 yılından bu yana Aytekin'in himayesinde olan bu resimler "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Ressamlar Sergisi" ile ziyaretçilere açılıyor.


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