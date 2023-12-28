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YAŞAM

"Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı

Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 22'nci kez Trabzon Limanı'na geldi.

Astoria Grande kruvaziyeri Trabzon Limanı’na demir attı
Yayınlanma Tarihi: 28.12.2023 16:05:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:05

Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Geminin taşıdığı 828 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, kruvaziyerin bu yıl 22'nci kez limana geldiğini belirterek, ocak 2024'te iki sefer daha yapacak kruvaziyerin sonraki seferlerini ise mayısta gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.

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Etiketler Trabzon Limanı Rusya Türkiye Soçi Emin Bilgin Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ

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