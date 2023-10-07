Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor
YAŞAM

Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor

Tokat'ta yaşamını sürdüren Ahmet Bilge, 70 yıldır baba mesleği olan kalaycılık işini yapıyor.

Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor
Yayınlanma Tarihi: 7.10.2023 16:46:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:53

Çelik mutfak eşyalarının kullanımının yaygınlaşması, bakır araç gerecin artık pek kullanılmaması nedeniyle kalaycılık mesleği yıllar içinde cazibesini kaybetti.

Teknolojik yenilikler karşısında çok az kişinin yaptığı meslekler arasında yer alan kalaycılığı Tokat Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde sürdüren Bilge, mesleğe 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı.

Çok sayıda usta yetiştiren Bilge, mesleğini tek başına az da olsa kendisine getirilen bakır eşyaları kalaylayarak sürdürüyor.

Bilge, AA muhabirine eskiden sadece Tokat merkezde onlarca kalay ustasının bulunduğunu, her kalaycının yanında da çırak olduğunu söyledi.

Çelik, alüminyum ve teflon mutfak eşyaların çıkmasıyla bakır eşya kullanımın azaldığını belirten Bilge, "Önce bakırcılık azalmaya başladı. Sonra bakır kullanımı azalınca kalaycılık mesleği de cazibesini kaybetmeye başladı. Tokat merkezde benden başka bir kişi daha var kalaycılık yapan." dedi.

Baba mesleğini 70 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Bilge, "Çırak bulamıyoruz, bu işi yapmak isteyen de yok. Biz de kalaycılığı bırakırsak bu meslek bizimle bitecek." ifadesini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Tokat Kalaycılık zanaatkar geleneksel el sanatları zanaatkarlar Tokat Sanayi Sitesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN