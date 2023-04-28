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YAŞAM

Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan 540 kilometrelik "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" kabul edilen Likya Yolu, yerli ve yabancı doğaseverlerin rotasında yer alıyor.

Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2023 17:04:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:11

Likya medeniyetinde "ışıklar ülkesi" olarak isimlendirilen Likya medeniyetine ev sahipliği yapan güzergah, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Fethiye ile Antalya arasında yer alan antik yola, sırt çantalarıyla yürüyüş yapan doğaseverler ilgi gösteriyor.

Adını Likya Uygarlığı'ndan alan ve o dönemde de kullanılan patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanmasıyla oluşturulan yürüyüş rotasında, Patara, Xhantos, Aperlae, Kaleköy (Simena) ve Olimpos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda antik Likya kenti yer alıyor.

Genellikle Akdeniz'e paralel uzanan 540 kilometrelik Likya Yolu, "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" olarak gösteriliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda doğasever, kırmızı ve beyaz yol çizgilerinin yanı sıra üst üste konulan "baba"larla işaretli olan Antik Likya Yolunu daha çok mart, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında yürümeyi tercih ediyor.

Kamp malzemelerinin bulunduğu sırt çantalarıyla yola çıkan doğa tutkunları, parkuru bir ayda tamamlayabiliyor. Bazı doğaseverler ise daha kısa sürelerle yolu etaplara ayırarak yürümeyi tercih ediyor.

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