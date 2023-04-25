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YAŞAM

İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri bekliyor

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasındaki Maden Deresi'ne hakim olan ilkbahar renkleri, ziyaretçilerine yeşilin tonları ve suyun ahengi eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri bekliyor
Yayınlanma Tarihi: 25.4.2023 09:40:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:49

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanında çınar, kavak, söğüt ve köknar ağaçları yeşile büründü. Karadeniz'e dökülen Maden Deresi'nin etrafında yeşilin farklı tonlarının yer aldığı bölgede, fındık bahçelerindeki ayva, kiraz, erik ağaçları da kırmızı ve beyaz çiçeklerini açtı.

Piknik alanlarında keyifli vakit geçirmenin yanı sıra dere boyunda yürüyüş yapabilen ziyaretçiler, eskiden bölgede çıkarılan madenlerin taşındığı dar tünelden geçmenin heyecanını ve yaklaşık 10 metreden dökülen şelalenin sesiyle dinlenmenin huzurunu yaşama imkanı buluyor.

Birinci derece sit alanı olan bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Maden Deresi Eko Turizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" çalışmaları da sürüyor.

İlkbaharın farklı tonlarına bürünen Maden Deresi ve çevresi havadan da görüntülendi.

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