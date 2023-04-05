Usta oyuncu Sadri Alışık, doğum gününde mezarı başında anıldı

Oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 98. yılında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Oyuncu Kerem Alışık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının vefatının üzerinden 28 yıl geçtiğini belirterek, "Sadri Alışık 98 yaşında oldu bugün. Neredeyse Cumhuriyetimizin 100. yılıyla yaşıt gibi, bugün dünyaya merhaba dedi. Biz de geldik burada ona merhaba diyoruz. Yani böyle kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanları küçücük bir merhabayla anıyoruz maalesef." diye konuştu.

Babasıyla aralarında artık mesafeler olsa da sevmenin her zaman mümkün olduğunu ifade eden Alışık, "Hem ayrıca babalar da zaten dua gibidir. Yani dokunur insana, evladına. Babalar dua gibidir. Onlar bize zaten dokunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilçam'da "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen usta oyuncu ile aynı adı taşıyan torunu Sadri Alışık ile sanatçının sevenleri ve dostları da programa katıldı.

Usta oyuncunun eşi Çolpan İlhan ile yan yana olan mezarının etrafında sevenleri tarafından doğum günüyle ilgili yazılanlar ve fotoğraflar da dikkati çekti.