Tunuslu genç kız, ürettiği arı zehriyle bazı hastalıkların tedavisine destek oluyor

Tunus ’ta arıcılık yapan 26 yaşındaki Hale Bubekir, arı zehrinden elde edilen ilaçla alerji ve romatizma gibi hastalıkların tedavisine destek olduğunu ifade ediyor.

Tunus'ta arıcılık yapan 26 yaşındaki Hale Bubekir, arı zehrinden elde edilen ilaçla alerji ve romatizma gibi hastalıkların tedavisine destek olduğunu ifade ediyor.



Bubekir, 2017 yılında arıcılık eğitimi aldıktan sonra bal üretimi işine başladı. Arı zehrinin bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığını öğrenen Tunuslu genç kız, bal üretiminin yanı sıra kendi imkanlarıyla yaptığı aletle arı zehri sağımını gerçekleştirdi.



Arıcılık alanındaki eğitimlerine de aksatmadan devam eden Bubekir, AA muhabirine arıcılığa ve arı zehri üretimine nasıl başladığını anlattı.





Arıcılığa başladığında sadece bal üretmeyi düşündüğünü söyleyen Bubekir, "2017 yılından bu yana başladığım arıcılıkla bal üretimi yapıyordum. Daha sonra arı zehrinin başta romatizma ve alerji olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığını öğrendim. Bunun üzerine hastalıkların tedavisinde ve ilaç sanayisinde kullanılan arı zehrinin çıkarılması için kendi imkanlarımla yaptığım aleti kullanmaya başladım." dedi.