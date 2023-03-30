Özbek yemekleri depremzedelerin iftar sofralarına gidiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Seyhun Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yapılan Özbek pilavı ile yemekler depremzedelere dağıtılıyor.

Özbek asıllı vatandaşlar tarafından İstanbul'da 2016 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren dernek, 6 Şubat'taki depremlerden sonra Kahramanmaraş'ta sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Depremin 17'inci gününde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Antakya'daki Habib-i Neccar Sosyal Tesislerine gelen ekip, Özbek halkının bağışlarıyla kurduğu mutfakta 1200 depremzedenin iftarını Özbek yemekleriyle açmasını sağlıyor.

Dernek başkanı Tahir Abdullah, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Özbek halkının destekleriyle Kahramanmaraş'ta çalışmalar yaptıklarını, ardından da geldikleri Hatay'da sıcak yemek dağıtımına devam ettiklerini söyledi.

"ÖZBEK YEMEKLERİNDEN ÇOĞUNLUKLA ÖZBEK PİLAVI YAPIYORUZ"

Antakya'daki Habib-i Neccar Sosyal Tesislerinde kurdukları mutfakta günde yaklaşık 1200 kişiye yemek verdiklerini anlatan Abdullah, "Bu bölgeye kurulan çadırlarda yaşayan çok sayıda insan var. Ramazan ayında yemek dağıtıp dağıtamayacağımız konusunda biraz tedirginliğimiz vardı. Durumu gördükten sonra arkadaşlarımızın da bize destek çıkmaları sonucuyla Ramazan Bayramına kadar iftar ve sahurda 15 kişilik bir ekiple yemek vermeye başladık. İftarda 2-3 çeşit yemek veriyoruz. Sahurda da aynı şekilde depremzedelere peynir, zeytin gibi kahvaltılık malzemeler veriyoruz." diye konuştu.

Abdullah, sosyal tesis içerisinde bir de mescit yaptıklarına değinerek, ramazan ayını depremzedelerle güzel bir şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

Biri Türk diğeri de Özbek iki aşçı gruplarının bulunduğunu anlatan Abdullah, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin bıkmamaları için sırayla yöresel yemekler yapıyoruz. Depremzedeler için daha çeşitli menüler ve yemekler sunmak için arkadaşlarımız çaba gösteriyor. Özbek yemeklerinden çoğunlukla Özbek pilavı yapıyoruz. Aynı zamanda bize ait olan et ve patatesle yapılan kavurmalar var, onları da yapıyoruz. Zaten Özbek pilavı dediğimiz bir Türk yemeğidir. Biraz farklılıkları var tabii ki. Türk mutfağına yatkın bir yemek olduğu için depremzede seve seve Özbek pilavını tüketiyorlar."

Derneğin başkan yardımcısı Ramazan Çamlıca da et, sebze ve baharatlarla hazırlanan, doyurucu bir yemek olan Özbek pilavını iftar menüsünde bazen tek bazen de çorba ve salatayla ikram ettiklerini kaydetti.