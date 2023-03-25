Depremzede Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor

Emine Erdoğan ve Milli okçu Mete Gazoz 'un dün iftarda ziyaret ettiği 10 yaşındaki Süleyman Gönen, Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istediğini söyledi.

Süleyman Gönen, Mete Gazoz'u karşısında görünce çok şaşırdığını ifade etti. Gönen, "Emine Erdoğan'a çok teşekkür ederim, hayalimi gerçekleştirdi. Mete abi de geldiği için aşırı mutluyum. Hemen sınıf arkadaşlarıma anlattım. Mete Gazoz'u tanıyor musunuz, dün bizim eve geldi' dedim. Bazıları şaşırdı, bazıları ise inanmadı." dedi.

Okçuluğa büyük ilgi duyduğunu söyleyen Gönen, "Mete Gazoz'un olimpiyatlardaki son maçını izlediğimde çok gurur duymuştum, o atmosferde olmayı istemiştim. Gelecekte Mete abi gibi okçu olmak istiyorum." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in, okçuluk eğitimi almak için Pursaklar'daki bir gençlik merkezine gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesine dün iftar ziyaretinde bulunmuştu.

İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yapmıştı.