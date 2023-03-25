Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Depremzede Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor
YAŞAM

Depremzede Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor

Emine Erdoğan ve Milli okçu Mete Gazoz'un dün iftarda ziyaret ettiği 10 yaşındaki Süleyman Gönen, Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istediğini söyledi.

Depremzede Süleyman, Mete Gazoz gibi başarılı bir okçu olmak istiyor
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2023 10:39:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 10:39

Süleyman Gönen, Mete Gazoz'u karşısında görünce çok şaşırdığını ifade etti. Gönen, "Emine Erdoğan'a çok teşekkür ederim, hayalimi gerçekleştirdi. Mete abi de geldiği için aşırı mutluyum. Hemen sınıf arkadaşlarıma anlattım. Mete Gazoz'u tanıyor musunuz, dün bizim eve geldi' dedim. Bazıları şaşırdı, bazıları ise inanmadı." dedi.

Okçuluğa büyük ilgi duyduğunu söyleyen Gönen, "Mete Gazoz'un olimpiyatlardaki son maçını izlediğimde çok gurur duymuştum, o atmosferde olmayı istemiştim. Gelecekte Mete abi gibi okçu olmak istiyorum." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in, okçuluk eğitimi almak için Pursaklar'daki bir gençlik merkezine gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesine dün iftar ziyaretinde bulunmuştu.

İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yapmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Emine Erdoğan Malatya Mete Gazoz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN