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YAŞAM

Van'da misafir edilen depremzede çocuklar at çiftliğinde eğlendi

Van’da misafir edilen depremzede çocuklar at çiftliğinde eğlendi
Yayınlanma Tarihi: 17.3.2023 12:28:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:28

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Van'a gelen çocuklar, düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında at çiftliğinde vakit geçirdi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Çitören Mahallesi'ndeki Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi'nde misafir edilen ailelerin çocukları, Edremit ilçesindeki Olimpik Binicilik Tesislerine getirildi.

Burada eğitmenler eşliğinde ata binen çocuklar ve aileleri, eğlenceli anlar yaşadı.

Malatya'dan ailesiyle Van'a gelen Murat Kaş, düzenlenen etkinlik kapsamında kızıyla at çiftliğine geldiklerini söyledi.

Çocukların deprem psikolojisinden kurtulmaları için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Kaş, "Büyük bir deprem yaşadık. Van'daki kurum ve kuruluşlar da bize ciddi anlamda destek oldu. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda memleketimize döneceğiz." diye konuştu.

Hatay'dan gelen 15 yaşındaki Çetin Demir, "Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bizi at çiftliğine getirdi. Deprem çok kötü bir şey, Allah bir daha göstermesin. Van'da yapılan etkinlikler bize moral oluyor." dedi.

16 yaşındaki Muhammed Sırlı, Kahramanmaraş'tan bir ay önce kente geldiğini bildirerek, "At çiftliğinde eğlendik, moralimiz yerinde. Van Gölü kıyısındaki bir yerde kalıyoruz. Van'ı çok beğendik. Herkes bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Van Kahramanmaraş Edremit Malatya Hatay Van Gölü Murat Kaş Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Muhammed Sırlı Çetin Demir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Binicilik Tesisleri Çitören Mahallesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi

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