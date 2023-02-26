Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Nene Hatun'un torunları depremzedeler için seferber oluyor
YAŞAM

Nene Hatun'un torunları depremzedeler için seferber oluyor

Erzurum'da kadınlar, evlerinde hazırladıkları yöresel ev yemekleri ile pastaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Nene Hatun’un torunları depremzedeler için seferber oluyor
Yayınlanma Tarihi: 26.2.2023 12:55:04 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 12:54

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi'nde, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan seferberlik devam ediyor.

Erzurumlu kadınlar, evlerinde deprem bölgesinde yaşayan insanlar için hazırladığı saklanabilir yiyecekleri gün içerisinde gençlik merkezinde oluşturulan yardım toplama alanına getiriyor. Burada gönüllülerce türlerine göre ayrılan yemekler, kolilere konup bölgeye giden tırlarla depremzedelere ulaştırılıyor.

Merkezin gençlik lideri Fırat Altunok, depremin ülkeyi derinden etkilediğini, merkez olarak da ilk günden itibaren depremzedeler için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erzurum halkının destekleriyle bölgeye yardım malzemesi gönderdiklerini dile getiren Altunok, "Şimdi de o bölgedeki çocuklarımız için oyuncaklar, giysiler hazırladık. Bununla beraber Nene Hatun'un torunları bizi yalnız bırakmadı. Kek, pasta, poğaça, su böreği, zeytinyağlı dolma, kurabiye yine Erzurum'a ait olan kete gibi yiyecekler getiriyorlar. Bunları da bölgeye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Merkezin ses eğitmeni Özge Polat ise birçok depremzedenin günlerdir hazır gıda ile beslendiğini ev yiyeceğinin sağlıkları açısından faydalı olacağını düşünerek böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Erzurum Kahramanmaraş Nene Hatun

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN