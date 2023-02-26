Nene Hatun’un torunları depremzedeler için seferber oluyor

Erzurum 'da kadınlar, evlerinde hazırladıkları yöresel ev yemekleri ile pastaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi'nde, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan seferberlik devam ediyor.

Erzurumlu kadınlar, evlerinde deprem bölgesinde yaşayan insanlar için hazırladığı saklanabilir yiyecekleri gün içerisinde gençlik merkezinde oluşturulan yardım toplama alanına getiriyor. Burada gönüllülerce türlerine göre ayrılan yemekler, kolilere konup bölgeye giden tırlarla depremzedelere ulaştırılıyor.

Merkezin gençlik lideri Fırat Altunok, depremin ülkeyi derinden etkilediğini, merkez olarak da ilk günden itibaren depremzedeler için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erzurum halkının destekleriyle bölgeye yardım malzemesi gönderdiklerini dile getiren Altunok, "Şimdi de o bölgedeki çocuklarımız için oyuncaklar, giysiler hazırladık. Bununla beraber Nene Hatun'un torunları bizi yalnız bırakmadı. Kek, pasta, poğaça, su böreği, zeytinyağlı dolma, kurabiye yine Erzurum'a ait olan kete gibi yiyecekler getiriyorlar. Bunları da bölgeye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Merkezin ses eğitmeni Özge Polat ise birçok depremzedenin günlerdir hazır gıda ile beslendiğini ev yiyeceğinin sağlıkları açısından faydalı olacağını düşünerek böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.