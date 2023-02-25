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YAŞAM

Meslek lisesi öğrencileri depremzedelere mobilya üretiyor

Muğla'da bulunan bir meslek lisesinde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerdeki afetzedeler için mobilya imal ediyor.

Meslek lisesi öğrencileri depremzedelere mobilya üretiyor
Yayınlanma Tarihi: 25.2.2023 12:41:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 13:00

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ikiz depremler sonucu bölgedeki birçok insan evsiz, eşyasız kaldı. Muğla'daki meslek lisesi öğrencileri, depremlerden etkilenen şehirlerdeki afetzedeler için mobilya üretmini için kolları sıvadı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, çadır ve konteynerlerde kalan depremzedelerin acil ihtiyaçlarının yanında günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ahşap mobilya malzemelerinin üretimlerini yapmaya başladı.

Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri işbirliğinde, çadır ve konteynerlerde kullanıma uygun üretilen masa, tabure, sehpa, dolap ve komodinden oluşan toplam 350 parça mobilya, yardım tırına yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için meslek liselerinde öğretmen ve öğrencilerin seferber olduğunu ifade etti.

Meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu belirten Çay, şu sözleri kullandı:

"11 ilimizde yıkıma sebep olan asrın felaketinde yaraları sarmak, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerde işbaşına geçtiler. Yaşanan büyük acının açtığı yaraların sarılmasına katkıda bulunmak adına meslek liseli öğrencilerimiz, öğretmenleriyle depremin yaşandığı ilk günden itibaren ara vermeden çalıştılar."

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Etiketler Kahramanmaraş Muğla Emre Çay meslek lisesi deprem yardımları

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