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YAŞAM

Domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi nasıl kullanılır?

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan madenciler, domuz damı yöntemi ile enkazlardan birçok kişinin kurtulmasını sağladı. Maden ocaklarında yaygın olan bu tahkimat sistemi sayesinde enkaz altında rahatlıkla ilerlendi. Peki, domuz damı nedir? Enkaz altında hayat kurtaran domuz damı yöntemi nasıl kullanılır?

Domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi nasıl kullanılır?
Yayınlanma Tarihi: 15.2.2023 14:02:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:02

Maden ocaklarında tavan göçüklerini önlemek için yapılan domuzdamı tahkimatının Kahramanmaraş deprem bölgesinde uygulanmasıyla üç veya dört kat yani sekiz metre aşağıya ilerleyebiliyor, ses duydukları depremzedeleri kurtarabiliyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde de yüzlerce kişiyi enkaz altından sağ çıkartan madenciler, ocaklarda tavan kısmında uygulanan domuz damı tahkimatı sistemini Kahramanmaraş depremlerinde kullandı.

DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NEDİR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde gönüllü olarak görev yapan madenciler, "domuz damı" ve "direk vurma" adını verdikleri tahkimat yöntemleriyle 3-4 kat aşağı ilerleyebildikleri enkazdan, sesi duyulan depremzedeyi kurtarabiliyor.

Domuz damı madencilerin açılan kanalın çökmesini önlemek amacıyla yapılan ağaç tahkimat (sağlamlaştırma) yöntemidir.

Tavan, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde desteklenir. Meşe, kayın ve gürgen gibi sert ağaçlardan yapılır.

DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NASIL KULLANILIR?

Ahşap malzemenin uygun boyutlarda kesilmesinden sonra tavan kısmına sıkıştırılır. Böylece enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşması sağlanır.

O kadar güçlü bir tahkimat sistemidir ki 100-150 ton yük çekebilir. Madenciler bu tahkimat sistemi sayesinde binanın derinliklerine kadar ilerleyip insanları emniyetli bir şekilde çıkartabiliyor.

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