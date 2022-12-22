Milyonların bekleyişi nihayet son buldu: Asgari ücret açıklandı. Son zamanlarda ülke gündeminin en önemli maddesi olan asgari ücret zammı açıklandı. Brüt ve net miktarı merak eden kullanıcılar internet üzerinde asgari ücret ne kadar, son dakika, asgari ücret rakamı gibi aramalar yapıyor. Sizler için asgari ücrete dair tüm bilgileri bir araya getirdik.

Ülkemiz gündeminin son zamanlarına damga vuran asgari ücret zammı meselesi açıklığa kavuştu. Son zamanlarda gerçekleşen görüşmelerin ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.





Asgari ücret ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tespit toplantılarının ardından asgari ücret konusundaki nihai karar belli oldu. Milyonlarca çalışan, işveren ve ailenin yakinen takip ettiği asgari ücret zammı meselesi bir süredir gündemin tam merkezinde yer alıyor.

Asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu?

Gerçekleşen yüzde elli beş zam sonrasında asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve işverenler yeni rakamın ne olduğunu merak içerisinde arıyorlar. Yüzde elli beş zam sonrası yeni asgari ücret net 8506 TL oldu. Gerçekleşen son toplantılar, fikir teatileri ve düzenlemelerin ardından asgari ücret bugün belli oldu.





İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

"Şimdi sizlerle birlikte asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Bu süreçte değerli bakanıma hassesiyetle bu süreci sürdükleri için şahsım millletim adına çok teşekkür ediyorum.Şayet beklenmedik bir tabloyla karşlılaşırsak bir "ara düzenleme" yapmaktan da kaçınmayız. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Net asgari ücret 2023 yılında değerli arkadaşlar 8.500 TL oldu. Bu asgari ücretin öyle ki tabi işverene yansıması olduğu gibi de yansıması var. Böylece asgari ücretimiz geçtiğimiz Temmuz ayına göre %50, yıllık ortalama %70'in üzerinde gerçekleşti. Yeni askeri ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de sevgiyle saygı ile selamlıyorum kalın sağlıcakla."