Arama

Menu
YAŞAM

'Sakin şehir' Şavşat'tan Sonbahar manzaraları

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar hakim olmaya almaya başladı. Artvin'in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

’Sakin şehir’ Şavşat’tan Sonbahar manzaraları
Yayınlanma Tarihi: 15.11.2022 02:00:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 09:37

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar hakim olmaya almaya başladı. Artvin'in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

Görsel şölen


Kentin 'sakin şehir' unvanı alan ve her mevsim ziyaretçi çeken Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının da olduğu ağaçlarla kaplı ormanlar ile görsel güzellik oluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistler akın ediyor


Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

Seyahat Acentesi yetkilisi Murat Bektaş, yaptığı açıklamada "Artvin Türkiye'de ekolojisi bozulmamış belki de tek yer. Burada sonbahar müthiş. Kahverenginin bütün tonlarını burada görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Artvin Doğu Karadeniz Türkiye

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN