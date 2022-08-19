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Yurtta hava durumu

Yayınlanma Tarihi: 20.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 10:46
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


📍 Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
📍 İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
📍 İzmir: Az bulutlu 35
📍 Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
📍 Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 35
📍 Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
📍 Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
📍 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Etiketler Marmara Akdeniz Ankara Erzurum Eskişehir Sivas Hava durumu

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