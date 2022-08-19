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Kavurucu sıcaklar Oltu Çayı’nı kuruttu

Yayınlanma Tarihi: 20.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 16:14
Kavurucu sıcaklar Oltu Çayı’nı kuruttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle Oltu Çayı kurudu.

Erzurum'un Oltu ilçe merkezinden geçen ve bahar mevsiminde taşkın nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Oltu Çayı kavurucu sıcaklardan nasibini alarak tamamen kurudu.


Oltulu Ekrem Aydın, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayını bu durumda gördüğüm için inan çok üzüldüm. Oltu Çayından sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmanın neticesinde de Oltu Çayının bu durumu bizleri üzmekte, eski günlerini arıyoruz dedi.


Oltulu Sebahattin Alkan, "Oltu çayı kurudu, bunun sebebi aşırı sıcaklar diğer bir sebebi ise Oltu'nun yukarılarından tarım amaçlı sulama yapmak için bentlere koştukları için Oltu çayında su kalmadı. Havada 40 derece civarında, bundan dolayı Oltu çayı kurumuş durumda" diye konuştu.
Oltulu Hüseyin Şahin de Oltu Çayının kuruduğunu ve ekili arazilerin, ağaçların susuz kaldığını söyledi.

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Etiketler Erzurum Oltu Oltu çayı

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