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Yurtta hava durumu

Yayınlanma Tarihi: 18.8.2022 13:03:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:46
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimler ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimler ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


📍 Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
📍 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
📍 İzmir: Az bulutlu ve açık 36
📍 Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
📍 Antalya: Az bulutlu ve açık, iç ve yüksek kesimleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
📍 Samsun: Parçalı bulutlu 30
📍 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
📍 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
📍 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Etiketler İstanbul Hava Durumu hava nasıl olacak

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