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YAŞAM

Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 12:59
Kayseri’de Yüzde 100 Ekolojik Pazar 10. kez açıldı

Erciyesevler Mahallesi'nde hizmete giren Kocasinan Belediyesi ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde hizmete alınan pazarda 40 üreticinin açtığı stantlarda organik ürünler, tüketicilere sunuluyor.

Kayseri'de, 10 yıldır her sezon açılan tüm ürünlerin sertifikalı olduğu "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", yine açıldı.

Pazarda, sertifikalı üreticilerin tezgah açtığını anlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Buradaki ürünler tamamen organik yetiştiriliyor. Yüzde 100 sertifikalı, toprağa tohumun atılışından başlayıp ürün haline gelinceye kadar denetimden geçiyor. Ciddi manada denetim mekanizması uygulanıyor. Buradaki ürünler gerçekten doğal." dedi.

Çarşamba günleri de açılacak

Çolakbayrakdar, pazar günü Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarın, ikinci yer olarak Yenimahalle'de çarşamba günleri de açılacağını dile getirdi.

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Ürünler tamamen organik

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek de açılan pazarın Türkiye'nin sezonluk çalışan en başarılı pazarlarından olduğunu söyledi. Üreticilerden Mahmut Erkek ise sebzelerini Cırgalan Mahallesi'nde yetiştirdiğini, talepten memnun olduklarını dile getirdi. Ürünlerin tamamen organik olduğunu vurgulayan Erkek, "Bir gram fenni gübre veya ilaç yok. Hepsi denetimli. Cırgalan'da organik bahçemiz var. Vatandaşlar pazara bizden erken geliyor, onlara bize 'hoş geldiniz' diyor." dedi.

Ziyaretçilerden Sedat Çopur ise pazara sürekli geldiklerini ve ürünlerin çok kaliteli, lezzetli olduğunu ifade etti.

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Etiketler Kayseri Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Erciyesevler Mahallesi pazar yeri

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