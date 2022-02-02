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YAŞAM

Erken doğan kuzu 'Umut'u kahvehanede biberonla besliyor

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:52
Erken doğan kuzu ’Umut’u kahvehanede biberonla besliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahvehane işleten 25 yaşındaki Ahmet Özoğul, erken doğan kuzusunu iş yerinde annesinin sütüyle besliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde yaşayan Özoğul, 20 gün erken dünyaya gelen "Umut" adını verdiği 7 günlük kuzuya sobayla ısıttığı kahvehanesinde özenle bakıyor.

Ahmet Özoğul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikizi de bulunan Umut'un halk arasında "yetiksiz" olarak bilinen, yeteri kadar beslenemeden dünyaya gözlerini açtığını söyledi.

Diğer kuzunun gelişiminin normal olduğunu belirten Özoğul, "Bu kuzu için işletmemizi kendi çapımızda yoğun bakıma çevirdik. Annesinin sütünü veriyoruz. Elimizle, biberonla besliyoruz. Sobamızın başında ısıtıyoruz. Bağırsak sisteminin olumlu yönde çalışması için egzersizler yaptırıyoruz. Bu şekilde hayatta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Özoğul, Umut'un kahvehaneye gelen müşterilerin ilgi odağı olduğunu sözlerine ekledi.

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Etiketler Bursa İnegöl

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