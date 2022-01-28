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YAŞAM

'İslahiye biberi' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

Yayınlanma Tarihi: 28.01.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 11:33
’İslahiye biberi’ coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te "İslahiye biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan biberin tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısının 74'e yükseldiğini aktardı.

Akıncı, şunları kaydetti:

"2018'de başlattığımız çalışmada İslahiye biberinin yöremize ait bir ürün olduğu, üretim metotları, coğrafi sınırları ve ayırt edici özellikleriyle ortaya konuldu. İslahiye biberinin şehrimizin bir değeri olarak tescil altına alınmasını sağladık. Yurt içi ve dışında beğeniyle tüketilen ve önemli ticaret potansiyeline sahip biber, Gaziantep'in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanılıyor. Birçok kadim medeniyetin ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapan şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almaya çalışıyoruz. Bunu şehrimiz adına kendimize bir görev olarak addediyoruz."

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Etiketler Gaziantep Türk Patent ve Marka Kurumu İslahiye biber UNESCO

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