Isparta'da 'lavanta kokulu köyün' mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adete görsel bir şölen sunuyor.
"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.
Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adete görsel bir şölen sunuyor.
"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.