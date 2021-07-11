Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Isparta'da 'lavanta kokulu köyün' mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
YAŞAM

'da ' kokulu köyün' mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 12:41
Isparta'da 'lavanta kokulu köyün' mor tarlalarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

'nın Kuyucak köyündeki bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen 'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adete görsel bir şölen sunuyor.

" kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.

Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adete görsel bir şölen sunuyor.

"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Isparta lavanta

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN