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YAŞAM

Gastronomi şehri Afyonkarahisar tanıtımda atağa kalktı

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 12:48
Gastronomi şehri Afyonkarahisar tanıtımda atağa kalktı

'nin 2019'da tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen Afyonkarahisar'da tanıtım atağı başlatıldı. Öne çıkan ürünleri, kaymak, sucuk ve lokumun yanı sıra yöresel yemekleri de ağızları tatlandırıyor.

Afyonkarahisar'ın Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin UNESCO tarafından dünyada 56, Türkiye'de de üçüncü gastronomi şehri olarak belgelendirildiğini söyledi.

Belediyenin bünyesinde gastronomi bölümü oluşturduklarını aktaran Zeybek, UNESCO'nun istediği kriterleri yerine getirmeye başladıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgınından dolayı bazı çalışmalarını ötelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Zeybek, ülkedeki gıda fuarlarının takip edildiğini vurgulayarak, "Bazılarına şeref konuğu olarak davet edildik. Gastronomi festivali yapacaktık, ertelendi. Yöresel ürünleri ve Afyonkarahisar'ı tanıtmak amacıyla ciddi bir tanıtım atağı başlattık. Belediye olarak yöresel ürünlerimizden oluşan sucuk, acı mayalı ev ekmeği, haşhaş, lokum gibi çeşitli ürünlerden oluşan paketler hazırladık. Bunları da belediye başkanları ve valiliklere gönderdik. Ciddi, olumlu ve güzel dönüş aldık." diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR 18'E YAKIN YÖRESEL ÜRÜN TESCİLLENDİ"

Tanıtım çalışmaları kapsamında 7 dilde Afyonkarahisar'ın tarihi güzelliklerini, doğal zenginliklerini anlatan broşür bastırdıklarını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Büyükelçilerden, Afyonkarahisar'ı merak ettiklerini ve zenginliklerinden faydalanmak ve ticaret yapmak istediklerini ifade eden mektupları geldi. Yaptığımız tanıtımlar, Afyonkarahisar'a artı getiriyor. Otelciler ve esnaf memnun. 'Gastronomi hatıralarda unutulmasın' diye hatıra para basımı gerçekleştirildi, bir kısmı altın, bir kısmı gümüş, bir kısmı bronz olmak üzere... Bunu yapan da ilk defa biz olduk. Şu ana kadar 18'e yakın yöresel ürün tescillendi. 35 ürün de tescil bekliyor, 5 ürünün de tescilini almak için yakın bir zamanda Ankara'ya gideceğiz."

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Etiketler Ankara Türkiye UNESCO

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