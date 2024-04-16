Verimli ders çalışmak için 5 ip ucu

İlk önce çok çalışmanın verimli çalışmak anlamına gelmediğini bilelim. Verimli çalışmak; bir hedef doğrultusunda planlı ve programlı olmaktır. İşte, size bu konuda önereceğimiz 5 ip ucu…



1- ÇALIŞMA ORTAMINIZI DOĞRU DEKORE EDİN

İyi ışıklandırılmış, dikkat dağıtıcı faktörler ve gürültüden uzak bir çalışma alanı oluşturun. Masanızı düzenli tutun. Masanızda telefon ve yiyecek gibi dikkat dağıtıcı etkenleri mutlaka kaldırın.

2- HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN

Amacınızı, net ve açık olarak tanımlayın. Hangi dersi ne zaman ve nasıl çalışmanız gerektiğini düşünün ve sonrasında not alın. Verimli çalışmanın temel yolu, uygun bir çalışma planı hazırlanmasıdır. Plan yaparken dinlenmek için ne kadar vakit ayıracağınızı ve uyuyup uyanacağınız saati hatta konuların hangi tarihe kadar bitmesi gerektiğini önceden belirleyin.

3- NASIL ÇALIŞACAĞINIZA KARAR VERİN

Aralıklı ve toplu öğrenme, bütün ya da parçalara bölerek öğrenme, pomodoro gibi teknikler, öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemlerdir. Bunlardan birini uygulayarak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

4- ZAMANI VERİMLİ KULLANIN

Ders çalışma sürelerinizi kendi içinizde bölümlere ayırın. Uzun süre ara vermeden çalışmak iyi bir fikir değildir. Dikkatin belli bir zaman sonra azalmaya başlayacağını unutmayın.

5- TEKRAR EDİN

Biliyorsunuz ki bilgilerin kalıcılığı için en önemli şey; tekrardır. Ders tekrarı yapmak, hem konuların daha iyi kavranmasını hem de öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlar. Araştırmalara göre bu yöntem, öğrenme oranınızı yüzde 80 artırıyor.



👉 Bunların dışında mutlaka doğru besinleri tüketin ve uyku düzeninize dikkat edin.

İstikrarlı ve kendinize inancınız olduğu sürece başarılı olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.

Sunucu/Editör: Betül SAV

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik

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