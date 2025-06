Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Yorgun Çocuklar I İnsaniyet Namına

Psikoterapist Gökhan Ergür, İnsaniyet Namına programımızın bu bölümünde "Yorgun Çocukları" anlattı. "Yorgun çocukların mazotu takdir edilmektir, alkışlanmaktır. Akıllı, bilgili, uslu ve söz dinleyen evlat olarak tanıtılırlar çevreye, sırtları sıvazlanır, gönülleri okşanır" ifadelerinde bulundu. İşte, Psikoterapist Gökhan Ergür'ün anlatımıyla fedekarlığın somut bulmuş hali...

Her ailede, aile üyelerinin kimlik numaralarını ezbere bilen bir çocuk vardır. Her randevuyu alan, her işe koşan, her işi çözen, her derde ortak, zamanından evvel büyüyen çocuklar. Ama bu çocuklar genellikle çok yorgundur

Alakalı, alakasız her işe bu çocuklar koşturur. Bırakın akrabayı, komşunun sıkıntısı bile bu çocuklar üzerinden çözülmeye çalışılır.

Hastane randevularını alan, yolculuk biletlerini ayarlayan, vergi ödeme tarihlerini takip eden, faturaları ödeyen, aile içi sorunlarda bir şekilde kendini mevzunun ortasında bulan bu çocuklar, bir yerden sonra artık yorulur fakat yorgunluklarını bile anlayacak, anlatacak zamanları, fırsatları olmaz

Bu yorgun çocukların mazotu takdir edilmektir, alkışlanmaktır. Akıllı, bilgili, uslu ve söz dinleyen evlat olarak tanıtılırlar çevreye, sırtları sıvazlanır, gönülleri okşanır.

Fakat bir zaman sonra yaptıkları bu aşırı fedakârlık kendileri için bir görev haline dönüşür ve alkışlar kaybolmaya başlar. Kaybolan alkışlar, bu yorgun çocukları üzer ve alkışı yeniden kazanmak için daha fazla mücadeleye başlarlar.