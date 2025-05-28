Aşırı Empati Sendromu nedir? Belirtileri neler?

Yaşadığımız yüzyıl bizi farklı psikolojilere sürükleyebiliyor. Bunlardan biri de herkesi ve her şeyi fazla düşünmenin verdiği zarar. Bu durum ise psikoloji literatüründe "aşırı empati sendromu" olarak adlandırılıyor. İşte, sizler için bu rahatsızlığı araştırdık.

🔹 Yaşadığımız yüzyıl bizi farklı psikolojilere sürükleyebiliyor. Herkesi ve her şeyi fazla düşünmenin verdiği zarar, "aşırı empati sendromu" da bunlardan yalnızca biri.

🔹 Evet, dünyada yaşam hızla akmaya devam ederken hem iyi hem kötü olaylar yaşıyoruz. 6 Şubat Depremi, Gazze Katliamı, şehitlerimiz, patlamalar, seller ve yangınlar. Bu örnekleri artırabiliriz elbette.

🔹 Toplumun büyük çoğunluğu yaşanan bu trajik olayların acısını derinden hissediyor, kendisi yaşamasa dahi empati kurarak neler hissettiklerini bir nebze olsun anlamaya çalışıyor.

🔹 Bu durum bakıldığında normal gelebilir ama empatinin fazlalaştığı an bu durum, kişiyi ciddi bir rahatsızlığa sürükleyebiliyor. Bu rahatsızlığın adı, Aşırı Empati Sendromu veya Hiper Empati Sendromu.

🔹 Bu; herkesi, her şeyi fazla düşünmenin, takip etmenin insana verdiği zarar olarak tanımlanır. Empat olup olmadığınızı anlamak için kendinize "duygusal olarak bir sünger gibi miyim?" sorusunu sormakla başlayabilirsiniz.

🔹 Hiper empati bozukluğu veya empatlıktan bahsetmeden önce empatinin biyolojik tanımına bir bakalım. Yapılan bir araştırmaya göre ağrılı birini izlerken, kendimiz ağrı çekerken beynimizde aktive olan kısımlarının harekete geçtiği gözlemlenmiş.

🔹 Kısacası ağrılı birini izlediğimizde, o ağrıyı çeken kişi biz olmasak da beynimiz o kısmı aktifleştiriyor. Limon yiyen birini izlediğimizde nasıl yüzümüzü buruşturuyorsak acı çeken birini izlediğimizde de aynı şeyi yaşarız.

🔹 Bunun sebebi, yine yapılan araştırmalara göre beyindeki ayna nöron sisteminin empati ile ilişkili olabileceğini açıklamakta. İşte, bir psikiyatrist olan Judith Orloff da kendinin bir empat olduğunu düşünüyor ve alanda bazı araştırmalar yapıyor. Bunun üzerine "The Empath's Survıval Guide" (Empatın hayatta kalma rehberi) adlı eseri kaleme alıyor.

🔹 Doktor bu eseriyle hassas insanların yüksek uyaranlı dünyamızda sağlıklı başa çıkma sistemleri geliştirmelerine yardımcı olmak için bu kitabı kaleme almış.

🔹 Aynı zamanda bir yazar olan doktor bu eserinde bazı sorulara yer vermiş. Eğer bu maddelerden en az üçü sizde bulunuyorsa, dikkat edin empat bir birey olabilirsiniz.

➡️ Duygusal veya aşırı hassas olarak etiketlendiniz mi?

➡️ Bir arkadaşınız perişan olursa, siz de bunu hissetmeye başlar mısınız?

➡️ Duygularınız kolayca inciniyor mu?

➡️ Sinirleriniz gürültü, koku veya aşırı konuşma nedeniyle yıpranıyor mu?

➡️ Bir yere gittiğinizde istediğiniz zaman dönebilmek için kendi aracınızla gitmeyi mi tercih edersiniz?

➡️ Kalabalık ortamlarda duygusal olarak tükenir ve canlanmak için yalnız zaman geçirmeye ihtiyaç duyar mısınız?

➡️ Duygusal olarak stresle başa çıkabilmek için fazla mı yemek yiyorsunuz?

➡️ Yakın ilişkiler (eş, dost, akraba, arkadaş) tarafından yutulmaktan korkuyor musunuz?

🔹 Bu maddelerden üçüne, "ben de var" diyebiliyorsanız, bir ihtimal hiper empatik bir insan olabilirsiniz. Empat olan insanlar, duygusal okur-yazardırlar ve çevrelerine karşı aşırı hassas davranırlar. Aynı zamanda empat insanların enerjileri çok yüksektir.

🔹 Çünkü çevrelerindeki insanlara karşı fazla yardımsever ve ilgili olmaları enerjilerinin yükselmesine sebebiyet verir. Yalan söylemezler ve yalana tahammülleri yoktur, narsistleri sevmezler, uzaktan fark ederler. Çevresindeki insanlarla taştırmayı ve çatışmayı tercih etmezler.

🔹 İnsanlara hayır diyemezler ve çevreleriyle sağlıklı bir sınır çizemezler. İnsanlar tarafından sömürülebilirler. Aşırı empati rahatsızlığının semptomları arasında; gereğinden fazla duyarlı olma, aşırı koruyuculuk, ani duygu değişimleri, zayıf benlik algısı, başkalarına karşı aşırı bağımlılık hissetme, yüksek stres, sosyal anksiyete, takıntılı olma ve sınırları koruyamama yer alır.

🔹 Duygusal ve zihinsel sağlığınızın bozulmasının yanı sıra yoğun stres, anksiyete, sınır ihlali gibi nedenlerden kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi fiziksel sıkıntılar da yaşanabilir.

🔹 "Acaba ben aşırı empati sendromu"na yakalanmış olabilir miyim" dediğinizi duyar gibiyim.

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur Akyol

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