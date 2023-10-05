Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun virtüözü bestekar Göksel Baktagir'in, Aşık Veysel'e özel bestelediği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi" eserine UNESCO Dünya Aşık Veysel yılı etkinlikleri kapsamında özel klip hazırlandı.

UNESCO Dünya Aşık Veysel yılı

◼ Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun virtüözü bestekar Göksel Baktagir'in, Aşık Veysel'e özel bestelediği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi" eserine klip çekildi.

◼ Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, UNESCO Dünya Aşık Veysel yılı etkinlikleri kapsamında, Baktagir'in bestesine özel klip hazırladı.



◼ Göksel Baktagir'in ilk kez 16 Eylül'de Buruciye Medresesi önünde Galata Querted ile Saznağme Konseri'nde icra ettiği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi" eseri beğeni almıştı.



Klip, Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü Şarkışla'da çekildi

◼ Bestenin klibi, Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü Şarkışla'nın Sivrialan köyü başta olmak üzere, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Atatürk Kongre Müzesi ve bazı tarihi mekanların önünde çekildi.

◼ Klipte, Göksel Baktagir, bestelediği eseri kanun ile icra etti. Aşık Veysel'in köyü Sivrialan'da bulunan Aşık Veysel Müzesi ve Aşık Veysel'in kabrinin görüntülerinin de yer aldığı klip, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Aşık Veysel kimdir?

◼ Anadolu'da yetişen, türküleri ve sazından çıkan nağmelerle halkın sevgisini kazanan ozanlarımızdan Aşık Veysel, küçük yaşta geçirdiği hastalık ve kaza sonucu yitirdiği gözleriyle yaşadığı dezavantajını sanatla hemhal olarak bir başarı hikayesine çevirmiştir.

◼ Köy enstitülerinde saz öğretmeni olarak da çalışmış olan Aşık Veysel'in, ilk şiir kitabı Deyişler 1944 yılında yayımlanır. Bütün şiirlerinin bir arada toplanmasıyla oluşturulan "Dostlar Beni Hatırlasın" ise son kitabıdır. Şiirlerinde ölüm, sevgi, vefa ve dünyanın geçiciliğini konu edinen ozan, eserlerini besteleyerek hem çalmış hem de söylemiştir.

◼ Aşık Veysel'in, mezarıyla ilgili vasiyeti de oldukça dikkat çekici ve anlamlıdır:

"Mezarıma taş koymayın beton dökmeyin, ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapatır, çimento kapatır, hiç kimse istifade edemez. Benim toprağım da milletime hizmet etsin, oradaki biten otlardan koyun yesin"

***UNESCO 2023 yılını Dünya Aşık Veysel yılı ilan etmiştir.

Göksel Baktagir kimdir?

◼ 8 yaşındayken babasının teşvikiyle bağlama çalmaya başlayan Göksel Baktagir, 14 yaşından sonra kanun çalmaya başladı. Lise mezuniyetinin ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti.



◼ 1988 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda kanun sanatçısı olarak görev almaya başladı. 2017 yılında yapılan 29 Ekim Resepsiyonu'nda, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü almaya haz kazandı. Füsun Baktagir ile evli olan Göksel Baktagir'in iki çocuğu vardır.

Kaynak: Sivas AA