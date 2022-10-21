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Ülkemizin ilk kitap hastanesi: Süleymaniye Kitap Şifahanesi

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 12:40

Binlerce yıllık Kur’an-ı Kerimler, tarihin soluk aldığı divanlar, bir benzeri daha olmayan mevlid-i şerifler… Her bir el yazması, döneminin parmak izi mahiyetinde. Ancak, zamanla hava koşulları, böcekler gibi pek çok etkenden dolayı yıpranıp zedeleniyorlar. Tam da bu noktada, ülkemizin ilk kitap hastanesi olan “Süleymaniye Kitap Şifahanesi” imdada yetişip bu hazine değerindeki eserleri yok olmaktan kurtarıyor.

Yazma eserlere zarar verebilecek rutubet, yangın, deprem gibi tüm faktörler belirlenip, bunlara karşı önemler alınarak daha fazla tahrip olmaları engelleniyor.

El yazmalarını -40 derecede 24 saat bekletmeden böcek deliklerini onarmaya kadar birçok aşamada cerrah titizliğiyle hareket ediliyor.

Youtube'dan izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=d61AJiAsEjQ

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Facebook'tan izlemek için; https://fb.watch/gi31IgCq5F/

Editör: Burcu Sandıkçı
Kamera: Serkan Hervenik, Ahmed Helal
Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak
Kurgu Yönetmeni: Günışığı Gülhan Salma

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