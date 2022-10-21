Ülkemizin ilk kitap hastanesi: Süleymaniye Kitap Şifahanesi

Binlerce yıllık Kur’an-ı Kerimler, tarihin soluk aldığı divanlar, bir benzeri daha olmayan mevlid-i şerifler… Her bir el yazması, döneminin parmak izi mahiyetinde. Ancak, zamanla hava koşulları, böcekler gibi pek çok etkenden dolayı yıpranıp zedeleniyorlar. Tam da bu noktada, ülkemizin ilk kitap hastanesi olan “Süleymaniye Kitap Şifahanesi” imdada yetişip bu hazine değerindeki eserleri yok olmaktan kurtarıyor.

Yazma eserlere zarar verebilecek rutubet, yangın, deprem gibi tüm faktörler belirlenip, bunlara karşı önemler alınarak daha fazla tahrip olmaları engelleniyor.

El yazmalarını -40 derecede 24 saat bekletmeden böcek deliklerini onarmaya kadar birçok aşamada cerrah titizliğiyle hareket ediliyor.

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Editör: Burcu Sandıkçı

Kamera: Serkan Hervenik, Ahmed Helal

Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak

Kurgu Yönetmeni: Günışığı Gülhan Salma

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