Türbe örtüsü puşide işlemeciliği nasıl yapılır?

Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız...
Puşideler, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanılıyor. Türk süsleme sanatları içinde önemli bir yere sahip olan bu eserler, nakkaşların göz nuru, el emeği ile oluşturulur. Vav TV’de yayınlanan Bizim Sanatımız programında Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ni gezerek puşidenin yapımına dair detayları aktardı.
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Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız...
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