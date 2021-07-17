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Şile bezi dokuması nasıl yapılır?

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 18:35

İstanbul’un Şile ilçesinde üretilen dünya çapında ün yapmış bir kumaş türüdür. El tezgâhlarında pamuk ipliğinden dokunur. Özel üretim tekniği sayesinde Şile bezi, en sıcak yaz günlerinde bile serin kalmanızı sağlar.

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