Şile bezi dokuması nasıl yapılır?

Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız....
İstanbul’un Şile ilçesinde üretilen dünya çapında ün yapmış bir kumaş türüdür. El tezgâhlarında pamuk ipliğinden dokunur. Özel üretim tekniği sayesinde Şile bezi, en sıcak yaz günlerinde bile serin kalmanızı sağlar.
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
**
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr
___________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız....
Ebru “renklerin ahenkli bir şekilde suyla dans etmesi” olarak tanımlanır. Orta Asya'da günümüze...
Puşideler, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır...
Turkuvaz Medya Grubu dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına "merhaba"...
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, yayın hayatına "merhaba"...
Medya ve diğer sektörlerde, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, başarılı projelere imza atan...