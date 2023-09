Resmin arkasındaki gizem: Pentimento

İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren duygu ve düşüncelerini dışa vurmak için çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunurlar. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki fırça darbeleri ile hayal dünyasının en özgün şekillerde dışa yansıtıldığı resim sanatıdır. Peki, bugün hayranlıkla baktığımız, her çizgisini büyük dikkatle incelediğimiz resimlerin arkasındaki büyük gizem nedir?

🔹 Sanatçıların çizdiklerinden vazgeçerek yaptığı küçük veya büyük değişiklikler, tarih boyunca sıkça rastlanan bir durumdur. Sanat literatüründe bu duruma pentimento adı verilir.

🔹 İtalyanca "pişmanlık" anlamına gelen pentiment kelimesinden türeyen kavramın Türkçe karşılığı "sanatçı pişmanlığı"dır. Pentimentoları resimde fark etmek bazen kolay olsa da çoğunlukla tabloya dikkatlice bakıldığında görülür.

🔹 Bazı sanatçılar bu değişiklikleri öyle ustaca saklar ki ancak yıllar sonra çeşitli teknolojik yöntemlerle gizlenenler gün yüzüne çıkar. Bunlardan en bilineni tabloların ileri düzey X ışınlarına maruz bırakılarak gözlemlenmesi yöntemidir.

🔹 Pentimento deyince akla gelen ilk eserlerden biri "An Old Man in Military Costume" adıyla bilinen "Askeri Kıyafetli Yaşlı Adam" tablosudur. Hollandalı ressam Rembrandt Harmenszoon van Rijn tarafından yapılan portrenin altında saklanmış başka bir portre gizlidir.

🔹 Sanatçının en başta çizmeyi düşündüğü bir kadın portresidir ancak fikrini değiştirerek yaşlı bir adamı resmetmeye karar verir. Bunun için farklı bir tuvale geçmek yerine mevcut tuvali ters çevirerek kullanmayı tercih eder.

🔹 1780- 1867 yılları arasında yaşayan Fransız ressam Jean Auguste-Dominique Ingres tarafından çizilen "Roma Polis Müdürü Jacques de Narvins'in Portresi"nde sol üst köşede saklanmış bir yüz vardır.

🔹 Rivayete göre ressam, Napolyon'un oğlunun büstünü çizmeye niyetlenir. Fakat bu süreçte Napolyon'un İmparatorluğu son bulur. Ressam da eserinde değişiklik yapmaya karar vererek yüzü kırmızı perdeyle kapatır. Saklamaya çalıştığı bu yüz, dikkatli bakıldığında kolayca görünür.

🔹 Küçük yaşta resim yapmaya başlayan İspanyol kökenli Pablo Picasso'nun, deniz kenarında kucağında bebeğini tutan bir anneyi resmettiği "Mother and child by the sea" tablosu da bir pentimento örneğini barındırır.

🔹 Picasso, tuvali daha önce kadın portresi çizmek için kullanır. Ancak bu durum uzun süre farkedilmez. Tablo X ray cihazından geçirilince gerçek ortaya çıkar.

🔹 Picasso'nun başka eserlerinde de pemtimentoya rastlanır. Yaşlı bir gitaristi resmettiği "The old guıtarıst" isimli tablosunda benzer bir değişiklik söz konusudur.

🔹 Resme bakıldığında elinde gitarını tutan zayıf bir adam görünür ancak detaylıca incelendiğinde gitarın sağ alt tarafında üstü kapatılmış bir el görünür. Yine aynı şekilde yaşlı adamın boynunun üstünde bir kadın yüzü belirir. Tablo ileri derece X ışınlarına maruz bırakıldığında resmin bütününe ulaşılır.

Editör-Sunucu: Esma Şekerci

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Eyüp Kaymak