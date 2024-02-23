Kütüpİstanbul I İstanbul Üniversitesi'ne yakın kütüphaneleri geziyoruz

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📍 SALT GALATA
📌 Burası Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata. Fransız mimar Alexandre Vallauri tarafından Osmanlı Bankası için tasarlanmış.
⚠️ 2011'de ise Salt Galata olarak hizmete açılmış.
Peki, Salt Galata'da Neler Var?
📌 Aslında burası bir ihtisas kütüphanesi. Araştırmaların yapıldığı söyleyişi ve konferansların düzenlendiği, sergi ve etkinlik alanlarıyla oldukça fonksiyonlu bir kompleks.
⚠️ Burada, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'na dair kalıcı bir sergi de mevcut.
📌 Giriş katındaki kafe ve Robinson Crusoe 389 Kitabevi, Salt'ın ziyaret saatleri boyunca açık.
📌 Giriş katındaki seyir noktasından Haliç ve Tarihî Yarımada manzarası ise görülmeye değer.
⏰ Pazartesi günleri kapalı. Cumartesi günü 11:00-18:00
⏰ Diğer günler ise 11:00-19:00 arası hizmet veriyor.
📇 Adres: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421, İstanbul Türkiye
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Ayşenur Akyol
Kamera: Büşra Kılıç
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