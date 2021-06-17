Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"

Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız. Necip Fazıl'ın çalışma masasından, gözyaşını döktüğü mendiline kadar yer alan şahsi eşyalarının bulunduğu "hatıra odası"nda… Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda yer alan Necip Fazıl Müzesi, daha doğru tabirle "hatıra odası"nda; Üstad'ın kişiliğini, ruhunu şahsi eşyaları üzerinden okuyabilirsiniz. "Eski Elbiselerin Hafızası" adlı hikayeden alınan ilhamla kurulan bu odada üstadın ceketleri, Neslihan Hanım'ın elbisesi, kızı Ayşe Hanım'ın üzerinde iğneleri duran, prova halindeki ceketi, dikiş makinesi, gibi tüm bu detaylar Üstad ve onun hayatı hakkında çok kıymetli bilgiler veriyor.

🔸 Gelin üstadın davasını, maneviyatını, şairliğini eşyaları ve torunlarının dilinden dinleyelim.

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