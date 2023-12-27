Mehmet Akif'e verilen gizli görev neydi? I Eski Defterler

Mehmet Akif, vatanımızın kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynadı. Üstelik sadece kalemle de değil… Osmanlı’nın istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa’nın verdiği gizli bir görevle de.

◾ I. Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya sömürge ülkelerden getirdiği Müslüman askerleri ön saflarda kullanıyordu. Bu Müslüman askerlerden bazıları, Almanlara karşı savaşırken esir düştü.

◾ Teşkilat-ı Mahsusa tarafından görevlendirilen Mehmet Akif de Müslüman esirlerin hayatını görmek, onlarla iletişime geçmek için 1914 yılı sonlarında Berlin'e gitti.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma