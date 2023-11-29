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Kütüpİstanbul I Üsküdar'daki kütüphaneleri geziyoruz

Yayınlanma Tarihi: 29.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:03

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Serimizin üçüncü bölümünde, Üsküdar'daki kütüphaneleri geziyoruz...

📍ŞEMSİPAŞA KÜTÜPHANESİ

📌 İlk durağımız Şemsipaşa Kütüphanesi.

⚠️ Ders çalışmak için önce listeye isminizi yazmanız gerekiyor.

📌 Kütüphane, 7'den 70'e herkesin hizmetin açık.

📌 Burada sıcak su ve çorba ücretsiz.

⏰ Kütüphane haftanın 7 günü, sabah 08.30 ile akşam 22.00 arası açık.

📇 Mimar Sinan, Harem Yolu No:6, 34664 Üsküdar/İstanbul

📍MEVA KİTAP & KAFE

📌Kafe, Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında yer alıyor.

⚠️ Mekanın üst katında Yedi İklim Dergisi'ne ait bir kütüphane yer alıyor.

📇 Mimar Sinan, Selman Ağa Çeşme Sk. No:3, 34672 Üsküdar/İstanbul

📍HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ

📌 Kütüphane 200 kişi kapasitelidir.

⏰ Haftanın 7 günü 24 saat boyunca açık olup, rezervasyon sistemi ile ücretsiz olarak kullanıcılarına hizmet veriliyor.

📌Her gün belirli saatlerde kütüphane kullanıcılarına yönelik çorba, çay, kahve ve kek ikramları ücretsiz olarak yapılıyor.

⚠️ 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap veriliyor.

📇 Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası Giriş Katı

🔺Fikriyat ekibi olarak kütüphane rotamız bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın!

Sunucu/Editör:

Sümeyye GEDİZLİ

Betül SAV

Kurgu: Ayşenur ASLAN

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