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Kütüpİstanbul I Salt Galata'yı geziyoruz

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:19

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un beşinci bölümüyle karşınızdayız. Serimizin beşinci bölüme özel olarak Salt Galata'yı geziyoruz...

📍 SALT GALATA

📌 Burası Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata.

📌 Fransız mimar Alexandre Vallauri tarafından Osmanlı Bankası için tasarlanmış.

⚠️ 2011'de ise Salt Galata olarak hizmete açılmış.

Peki, Salt Galata'da Neler Var?

📌 Aslında burası bir ihtisas kütüphanesi.

📌 Araştırmaların yapıldığı söyleyişi ve konferansların düzenlendiği, sergi ve etkinlik alanlarıyla oldukça fonksiyonlu bir kompleks.

⚠️ Burada, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'na dair kalıcı bir sergi de mevcut.

📌 Giriş katındaki kafe ve Robinson Crusoe 389 Kitabevi, Salt'ın ziyaret saatleri boyunca açık.

📌 Giriş katındaki seyir noktasından Haliç ve Tarihî Yarımada manzarası ise görülmeye değer.

Pazartesi günleri kapalı. Cumartesi günü 11:00-18:00

Diğer günler ise 11:00-19:00 arası hizmet veriyor.

📇 Adres: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421, İstanbul Türkiye

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Büşra Kılıç

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