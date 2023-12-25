Kütüpİstanbul I Salt Galata'yı geziyoruz

Kütüpİstanbul I Beyoğlu'ndaki Kütüphaneleri Geziyoruz
İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un dördüncü...
İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un beşinci bölümüyle karşınızdayız. Serimizin beşinci bölüme özel olarak Salt Galata'yı geziyoruz...
📍 SALT GALATA
📌 Burası Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata.
📌 Fransız mimar Alexandre Vallauri tarafından Osmanlı Bankası için tasarlanmış.
⚠️ 2011'de ise Salt Galata olarak hizmete açılmış.
Peki, Salt Galata'da Neler Var?
📌 Aslında burası bir ihtisas kütüphanesi.
📌 Araştırmaların yapıldığı söyleyişi ve konferansların düzenlendiği, sergi ve etkinlik alanlarıyla oldukça fonksiyonlu bir kompleks.
⚠️ Burada, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'na dair kalıcı bir sergi de mevcut.
📌 Giriş katındaki kafe ve Robinson Crusoe 389 Kitabevi, Salt'ın ziyaret saatleri boyunca açık.
📌 Giriş katındaki seyir noktasından Haliç ve Tarihî Yarımada manzarası ise görülmeye değer.
⏰ Pazartesi günleri kapalı. Cumartesi günü 11:00-18:00
⏰ Diğer günler ise 11:00-19:00 arası hizmet veriyor.
📇 Adres: Bankalar Caddesi 11, Karaköy 34421, İstanbul Türkiye
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Mert Akkuş
Kamera: Büşra Kılıç
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